بعد تفقد عدد من المناطق السياحية والأثرية.. محافظ الفيوم يجتمع بمساعد وزير السياحة والأثار

بعد تفقد عدد من المناطق السياحية والأثرية.. محافظ الفيوم يجتمع بمساعد وزير السياحة والأثار
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:58 م
ريهام على
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بعد تفقد عدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، اليوم الاربعاء، عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، إجتماعًا بديوان عام المحافظة مع الاستاذة إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والأثار لتطوير المواقع الاثرية، والمتاحف، لبحث أليات تطوير المنطقة المحيطة بمتحف كوم أوشيم، وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع الأستاذ سيد الشورة، مدير عام اثار منطقة الفيوم، والدكتور محمد سامح، مدير عام محميات المنطقة المركزية، والأستاذ أحمد شوقي مدير إدارة السياحة بالديوان العام، والاستاذ رامي النمر، مدير المشروعات الترويجية بوزارة الشباب والرياضة، وممثل عن جهاز تنشيط السياحة.
أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أن محافظة الفيوم تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المتميزة، لافتًا الى التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم وإفتتاح عدد من البطولات والأحداث الرياضية المحلية والدولية ببعض المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
ووجه المحافظ خلال اللقاء بتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بالسياحة والأثار والبيئة بالإضافة الى الشباب والرياضة والمحافظة، استعدادًا لموسم السياحة في الفيوم خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أليات تطوير متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، وإعداد خرائط إرشادية بالمناطق السياحية والأثرية للزائرين.
وأشار المحافظ، أن محافظة الفيوم تتميز بالصناعات اليدوية والحرفية وصناعة الفخار والخزف، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض والإرتقاء بتلك الصناعات التى تجسد تراث الفيوم، وأهمية التسويق ودوره فى النهوض بهذه الصناعات من خلال اقامة معارض خارج وداخل الفيوم.
ووجه محافظ الفيوم، بضرورة مشاركة القرى التي تشتهر بالصناعات اليدوية والحرفية، في المعارض والمتاحف التابعة لوزارة السياحة والاثار، بالإضافة الى المهرجانات لما لها من دور كبير فى تنشيط وترويج حركة السياحة، مع إعداد حملة دعائية للمناطق السياحية والأثارية بالمحافظة.
حضر الاجتماع الأستاذ سيد الشورة، مدير عام اثار منطقة الفيوم، والدكتور محمد سامح، مدير عام محميات المنطقة المركزية، والأستاذ أحمد شوقي مدير إدارة السياحة بالديوان العام، والاستاذ رامي النمر، مدير المشروعات الترويجية بوزارة الشباب والرياضة، وممثل عن جهاز تنشيط السياحة.
أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أن محافظة الفيوم تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المتميزة، لافتًا الى التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم وإفتتاح عدد من البطولات والأحداث الرياضية المحلية والدولية ببعض المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
ووجه المحافظ خلال اللقاء بتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بالسياحة والأثار والبيئة بالإضافة الى الشباب والرياضة والمحافظة، استعدادًا لموسم السياحة في الفيوم خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أليات تطوير متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، وإعداد خرائط إرشادية بالمناطق السياحية والأثرية للزائرين.
وأشار المحافظ، أن محافظة الفيوم تتميز بالصناعات اليدوية والحرفية وصناعة الفخار والخزف، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض والإرتقاء بتلك الصناعات التى تجسد تراث الفيوم، وأهمية التسويق ودوره فى النهوض بهذه الصناعات من خلال اقامة معارض خارج وداخل الفيوم.
ووجه محافظ الفيوم، بضرورة مشاركة القرى التي تشتهر بالصناعات اليدوية والحرفية، في المعارض والمتاحف التابعة لوزارة السياحة والاثار، بالإضافة الى المهرجانات لما لها من دور كبير فى تنشيط وترويج حركة السياحة، مع إعداد حملة دعائية للمناطق السياحية والأثارية بالمحافظة.