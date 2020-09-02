بعد تفقد عدد من المناطق السياحية والأثرية.. محافظ الفيوم يجتمع بمساعد وزير السياحة والأثار

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بعد تفقد عدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، اليوم الاربعاء، عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، إجتماعًا بديوان عام المحافظة مع الاستاذة إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والأثار لتطوير المواقع الاثرية، والمتاحف، لبحث أليات تطوير المنطقة المحيطة بمتحف كوم أوشيم، وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة خلال الفترة القادمة.



حضر الاجتماع الأستاذ سيد الشورة، مدير عام اثار منطقة الفيوم، والدكتور محمد سامح، مدير عام محميات المنطقة المركزية، والأستاذ أحمد شوقي مدير إدارة السياحة بالديوان العام، والاستاذ رامي النمر، مدير المشروعات الترويجية بوزارة الشباب والرياضة، وممثل عن جهاز تنشيط السياحة.



أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أن محافظة الفيوم تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المتميزة، لافتًا الى التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم وإفتتاح عدد من البطولات والأحداث الرياضية المحلية والدولية ببعض المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.



ووجه المحافظ خلال اللقاء بتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بالسياحة والأثار والبيئة بالإضافة الى الشباب والرياضة والمحافظة، استعدادًا لموسم السياحة في الفيوم خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أليات تطوير متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، وإعداد خرائط إرشادية بالمناطق السياحية والأثرية للزائرين.



وأشار المحافظ، أن محافظة الفيوم تتميز بالصناعات اليدوية والحرفية وصناعة الفخار والخزف، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض والإرتقاء بتلك الصناعات التى تجسد تراث الفيوم، وأهمية التسويق ودوره فى النهوض بهذه الصناعات من خلال اقامة معارض خارج وداخل الفيوم.



ووجه محافظ الفيوم، بضرورة مشاركة القرى التي تشتهر بالصناعات اليدوية والحرفية، في المعارض والمتاحف التابعة لوزارة السياحة والاثار، بالإضافة الى المهرجانات لما لها من دور كبير فى تنشيط وترويج حركة السياحة، مع إعداد حملة دعائية للمناطق السياحية والأثارية بالمحافظة.