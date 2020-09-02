أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "بصرة"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان أحمد سعد عن استعداده لأغنية جديدة وذلك من خلال مشاركته بوستر تشويقي للعمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سعد" تعليقا على الصورة قائلا: "قريبا بصرة" وتفاعل الجمهور مع اسم الأغنية من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بصرة وثوم"و "طب كويس بصرة وكومي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد طرحه أغنية "100 حساب" بمشاركة حسن شاكوش والذي آثار الجدل من خلالها بسبب عمله مع مطرب ممنوع من نقاية الموسيقين.
أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "بصرة"
أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "بصرة"
أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "بصرة"
أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "بصرة"

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