3 جنيهات تراجع في أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:44 م
أحمد الشيخ
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واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى تراجعها خلال التعاملات المسائة اليوم الاربعاء 2-9-2020، حيث فقد سعر الجرام نحو 3 جنيهات في أسواق الصاغة، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:
سعر الذهب الآن
عيار ١٨ : 732.85
عيار ٢١ : 855
عيار ٢٤ : 977.10
الجنيه الذهب : 6840
السعر العالمي : 1940
أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية
عيار ١٨ : 735.40
عيار ٢١ : 858
عيار ٢٤ : 980.55
الجنيه الذهب : 6864
السعر العالمي : 1958
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