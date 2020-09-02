3 جنيهات تراجع في أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء





واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى تراجعها خلال التعاملات المسائة اليوم الاربعاء 2-9-2020، حيث فقد سعر الجرام نحو 3 جنيهات في أسواق الصاغة، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





سعر الذهب الآن

عيار ١٨ : 732.85

عيار ٢١ : 855

عيار ٢٤ : 977.10

الجنيه الذهب : 6840

السعر العالمي : 1940













أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية

عيار ١٨ : 735.40

عيار ٢١ : 858

عيار ٢٤ : 980.55

الجنيه الذهب : 6864

السعر العالمي : 1958



