وليد منصور يكشف حقيقة إنتاج فيلم لشيرين عبدالوهاب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
كشف المنتج وليد منصور عن إنتاجه فيلم لشيرين ويحمل اسم "حبيبي" وليس اسم "سندريلا" كمان أذعن البعض.

ومن المقرر أن يكتب الفيلم الكاتب أمير طعيمة وإخراج أحمد شاكر خضير وسيتم تصوير أولى مشاهد العمل في أول ديسمبر وسيتم طرح البوستر الرسمي للعمل غدا.



وأضاف "منصور" أنه يجهز للبحث عن وجه جديد ليخوض دور البطولة مع شيرين ويشارك في هذا العمل عدد من الفنانين منهم من بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيرين سندريلا الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 3 ساعات

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على تجديد عقد نجم الفريق خوفًا من تحركات بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي من الألف إلى الياء

منذ أقل من ساعتين

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ 18 دقيقة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. MBC مصر تبدأ عرض مسلسل "طريقي" لشيرين عبدالوهاب

تعرف على أبطال فيلم "الكويسين" قبل طرحه بالسينمات

شيرين عبدالوهاب تشارك في عمل سينمائي جديد.. تعرف علي التفاصيل

شرين عبد الوهاب تعود للسينما بعد ١٧ سنة بفيلم "سندريلا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

ديانج يثير القلق في الأهلي

03:55 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب