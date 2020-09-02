وليد منصور يكشف حقيقة إنتاج فيلم لشيرين عبدالوهاب

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كشف المنتج وليد منصور عن إنتاجه فيلم لشيرين ويحمل اسم "حبيبي" وليس اسم "سندريلا" كمان أذعن البعض.



ومن المقرر أن يكتب الفيلم الكاتب أمير طعيمة وإخراج أحمد شاكر خضير وسيتم تصوير أولى مشاهد العمل في أول ديسمبر وسيتم طرح البوستر الرسمي للعمل غدا.







وأضاف "منصور" أنه يجهز للبحث عن وجه جديد ليخوض دور البطولة مع شيرين ويشارك في هذا العمل عدد من الفنانين منهم من بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل.