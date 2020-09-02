وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع "جاتينيو" التاريخي بوسط القاهرة المملوك لشركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.





ويأتي تطوير الفرع - البالغ مساحته 4330 متر مربع والمكون من 4 طوابق- بالشراكة مع مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية، التي تتحمل تكلفة التطوير مقابل حق انتفاع لمدة 15 عامًا وعائد مشاركة سنوي لشركة بيوت الأزياء الراقية 4.5 مليون جنيه يزداد بنسبة 8% سنويا.





حضر الافتتاح ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، و حمدي أحمد رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية، ومحمد سعيد رئيس مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية.





وقام الوزير بجولة داخل الفرع، حيث أشاد بما تم من أعمال للتطوير وكذلك طريقة عرض المنتجات وجودتها، كما أشاد بجهود الشركة القابضة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص.





وأوضحت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنه تم تطوير الواجهة التاريخية للفرع مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز، كما تم تطوير جميع النواحي الداخلية من شبكات الإطفاء وإنذار الحريق التي تعمل إلكترونيًا وأنظمة الحاسب الآلي ، وتنفيذ العديد من التعديلات الداخلية منها أعمال البنية التحتية وتركيب سلم كهربائي ومصاعد جديدة.





من جانبه، أوضح رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية أن أعمال التطوير تمت بأحدث نظم وأساليب العرض لتلائم المستهلك المصري، وتقديم أفضل المنتجات بأسعار تناسب الجميع، مشيرًا إلى التنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري لعودة فرع جاتينيو لسابق عهده في الرقي والفخامة .. ومن المنتظر افتتاح المرحلة الثانية أوائل عام 2021.