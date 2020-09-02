وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع "جاتينيو" التاريخي بوسط القاهرة المملوك لشركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بعد سنوات من إغلاقه. 

 ويأتي تطوير الفرع - البالغ مساحته 4330 متر مربع والمكون من 4 طوابق- بالشراكة مع مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية، التي تتحمل تكلفة التطوير مقابل حق انتفاع لمدة 15 عامًا وعائد مشاركة سنوي لشركة بيوت الأزياء الراقية 4.5 مليون جنيه يزداد بنسبة 8% سنويا.

حضر الافتتاح  ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، و حمدي أحمد رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية، ومحمد سعيد رئيس مجموعة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية. 

وقام الوزير بجولة داخل الفرع، حيث أشاد بما تم من أعمال للتطوير وكذلك طريقة عرض المنتجات وجودتها، كما أشاد بجهود الشركة القابضة في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص. 

وأوضحت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنه تم تطوير الواجهة التاريخية للفرع مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز، كما تم تطوير جميع النواحي الداخلية من شبكات الإطفاء وإنذار الحريق التي تعمل إلكترونيًا وأنظمة الحاسب الآلي ، وتنفيذ العديد من التعديلات الداخلية منها أعمال البنية التحتية وتركيب سلم كهربائي ومصاعد جديدة.

 من جانبه، أوضح رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية أن أعمال التطوير تمت بأحدث نظم وأساليب العرض لتلائم المستهلك المصري، وتقديم أفضل المنتجات بأسعار تناسب الجميع، مشيرًا إلى التنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري لعودة فرع جاتينيو لسابق عهده في الرقي والفخامة .. ومن المنتظر افتتاح المرحلة الثانية أوائل عام 2021.
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه
وزير قطاع الأعمال يفتتح فرع "جاتينيو" التاريخي بعد تطويره بـ 60 مليون جنيه

أخبار تهمك

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن ضم نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ ساعة الا ربع

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من فايلر بشأن تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

ديانج يثير القلق في الأهلي

03:55 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب