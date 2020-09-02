"يد العطاء والإنسانية".. الإمارات أرسلت مساعدات طبية تصل لـ 1328 طنًا لأكثر من 111 دولة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
Advertisements

بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، غادرت الدولة باخرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، متوجهة إلى العاصمة اللبنانية، إذ سيرتها الهيئة، بالتعاون مع سفارة لبنان لدى الدولة والجالية اللبنانية في الإمارات، لدعم المتأثرين من انفجار مرفأ بيروت.

 

من جهة ثانية قدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1328 طناً من المساعدات الطبية، لدعم صمود أكثر من 111 دولة في مواجهة «كوفيد 19»، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

وأرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية رابعة، إلى كولومبيا، وطائرتين تحملان إمدادات طبية إلى ميانمار وكمبوديا.

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار حاسم من فايلر بشأن تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ أقل من ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

ديانج يثير القلق في الأهلي

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب