"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة طامية برفع كفاءة منطقة الخدمات بمتحف كوم اوشيم، وتكثيف أعمال النظافة، لافتًا إلى أهمية تطوير وتأهيل ومتابعة تلك المواقع من قبل مسئولي الآثار والسياحة بالمحافظة، والعمل على الترويج الجيد لهذه المقومات السياحية والأثرية مما يعود بالنفع على المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه التقى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمس لمتابعة فتح المحميات الطبيعية بالإقليم أمام الزائرين، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لإعادة الفيوم للخريطة السياحية على المستوين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال خطة تطوير شاملة لمختلف المواقع السياحية والأثرية، ومنها منطقة السواقي بميدان قارون داخل مدينة الفيوم، لافتًا إلى أنه تم من الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لتطوير الميدان الذى يعد أحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة، مع الاحتفاظ بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

حيث تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والاستاذة إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، وكذا معبد قصر قارون، بمركز يوسف الصديق، في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد على البلاد، بحضور الأستاذ سيد الشورة، مدير عام آثار منطقة الفيوم.

حيث شملت أن الجولة شملت تفقد معبد قصر قارون، بمركز يوسف الصديق، وتضمنت منطقة قدس الأقداس التى تتعامد عليها الشمس بالمعبد، صبيحة يوم 21 ديسمبر من كل عام، وعدد من الغرف فضلًا عن المنطقة المحيطة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم
"الأنصارى" يوجه رئيس مدينة طامية برفع كفاءة الخدمات بمتحف كوم أوشيم بالفيوم

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