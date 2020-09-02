مانشستر سيتي يتراجع عن ضم ميسي









قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اتخاذ قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأظهر نادي مانشستر سيتي رغبة كبيرة في التعاقد مع ميسي في الميركاتو الصيفي الحالي في حالة رحيله عن صفوف برشلونة بالفعل.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي قرر الانسحاب بشكل مفاجئ من صفقة ميسي والتراجع عن فكرة ضمه.





وأكدت التقارير أن نادي مانشستر سيتي انسحب من صفقة ميسي لأنه لن يستطيع دفع المقابل المادي الذي سيطلبه نادي برشلونة ولا كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه والمقدر بقيمة 700 مليون يورو.



