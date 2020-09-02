محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والاستاذة إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والاثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، منطقة محمية وادي الريان، وكذا قرية تونس السياحية التابعة لمركز يوسف الصديق، في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، بحضور الأستاذ سيد الشورة مدير عام اثار منطقة الفيوم، والدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، والأستاذ أحمد شوقي مدير إدارة السياحة بالديوان العام، والاستاذ رامي النمر مدير المشروعات الترويجية بوزارة الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أعمال التطوير ومواقع الخدمات بمحمية وداى الريان، واستمع لشرحٍ وافٍ عن المنطقة وما تتميز به، وقيمتها الأثرية والسياحية وميزاتها النسبية وتكويناتها الأرضية، ومظاهر تغير المناخ بها، فضلًا عن رصد التاريخ الطبيعى من خلال تكوينات منطقتى واديي الحيتان والريان، والغابات الشجرية المتحجرة، والكائنات الحية المندثرة من العصور الغابرة بجبل قطراني، وربط خطوط التطور الحضاري والثقافي مع التطور الطبيعي بمنطقة الشلالات ووادي الحيتان.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية الترويج السياحى لمختلف المحميات بالمحافظة، والعمل على إقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية بتلك المواقع مع الحفاظ على الموقع وقيمته البيئية، لافتًا إلى أن المحافظة تستضيف سنويًا عدد من المسابقات الرياضية صديقة البيئة، مثل مسابقة الباراموتور، والتزحلق على الرمال، والاحتفال باليوم العالمي للصحراء وغيرها من الرياضات والأنشطة.

وفي السياق نفسه، شملت الزيارة تفقد قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، وكذا عدد من مدارس وورش تعليم صناعة الخزف والفخار، ومتابعة مراحل صناعة الخزف والفخار بهذه المدارس وتلك الورش، مما يوفر العديد من فرص العمل لمواطني القرية من الشباب والفتيات، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه أحد معارض الخزف والفخار بالقرية، وأشاد بجودة المصنوعات، وأكد على أهمية وضع آليات مناسبة للترويج لتلك المنتجات.

وأكد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام وسائل الحماية الشخصية، حفاظًا على صحتهم وتجنبًا للعدوى بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الزيارة تأتى في إطار الإعلان عن فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين مع الالتزام بالقرارات الوزارية والإجراءات الوقائية.

كما شدد المحافظ على ضرورة استغلال الميزات النسبية التى تتمتع بها المحافظة، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة من المقومات الطبيعية والبيئية المتنوعة بالإقليم، والاهتمام بالقرى المنتجة والترويج لمنتجاتها ووضع أفضل الأليات للتسويق مما يعود بالنفع على أبناء هذه القرى.
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"
محافظ الفيوم ومساعد وزير السياحة والآثار يتفقدان محمية "وادي الريان" وقرية "تونس"

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