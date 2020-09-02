ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 34

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وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الخميس نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.



شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



طقس لطيف على السواحل الشمالية.



طقس لطيف على شمال الصعيد.



طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية

شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



أمطار خفيفة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من الوجه البحري.



الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد بمنخفض الهند الموسمي.



وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تنخفض درجة الحرارة غدًا عن اليوم وأمس لتصل لـ 34 درجة على القاهرة بانخفاض نحو درجتين.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه من الوارد أن نشهد ارتفاع مرة أخرى في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، انه اعتبارًا من الجمعة ستعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة اخرى لتصل لـ 35 درجة على القاهرة، على أن تصل لـ 36-37 درجة حتى يوم الاثنين، مع وجود فرص لتساقط أمطار على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وصعيد مصر.