اعتماد العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول بحد أقصي 350 جنيه

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول (هيئة البترول والشركات القابضة والقطاع العام والمشترك) بنسبة 12% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2020 وبحد أدنى 75 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسى في 1/7/2020 وتمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ طبقاً للقواعد المعمول بها في منح العلاوات الخاصة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يتم تقريرها في هذا الشأن.





• وبالنسبة للعاملين بقطاع الشركات المساهم تمنح العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيهاً وبحد أقصى 350 جنيهاً وتضاف إلى الأجر الأساسى للعامل في 1/7/2020 ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع إعمال باقى القواعد المقررة في شأن منح العلاوات الخاصة.





• كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة أن يزاد العاملون بالجهات السابق ذكرها حافزاً شهرياً بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1/7/2020 طبقاً لما ورد بقرار وزير المالية على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.



