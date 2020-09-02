نشرة حوادث الفجر: مفاجآت حول مقتل مريض نفسي على يد شقيقه بحلوان

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار





مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة الجيزة والتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية بسداد مبلغ مقداره 45 الف و24 جنيها قيمة المتبقي من اشتراكات التامين الصحي عن الاعوام من 2009 الي 2011.

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المشدد 10 سنوات للمتهم قاتل شقيقه بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد علي، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقه بالسجن المشدد 10 سنوات في الدرب الأحمر، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب، وأمانة سر محمد علاء حمزه وإسلام عاشور.

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أمن الجيزة يعيد 3 سيارات مسروقة بكرداسة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في إعادة ثلاثة سيارات نقل مسروقة من قِبل تشكيل عصابي لسرقة السيارات، بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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بحوزتهما هيروين.. إرسال مخدرات للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزة عاطلين بأكتوبر

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما ١٢٧ لفافة هيروين.

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مفاجات حول مقتل مريض نفسي على يد شقيقه بحلوان

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل معاق على يد شقيقه في منطقة حدائق حلوان.