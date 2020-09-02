جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأهلي والزمالك





يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز غدا الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





بينما يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة يون الجمعة المقبلة 4 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات القطبين:





1 – الأهلي 62 نقطة.





2 – بيراميدز 45 نقطة.





3 – نادي الزمالك 45 نقطة.





4 – المقاولون العرب 40 نقطة.





5 – سموحة 31 نقطة.





6 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.





7 – إنبي 30 نقطة.





8 – الإسماعيلي 27 نقطة.





9 – وادي دجلة 23 نقطة.





10 – طلائع الجيش 25 نقطة.





11 – حرس الحدود 24 نقطة.





12 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.





13 – الجونة 24 نقطة.





14 – مصر للمقاصة 23 نقطة.





15 – أسوان 23 نقطة.





16 – المصري 21 نقطة.





17 – نادي مصر 17 نقطة.





18 – طنطا 16 نقطة.



