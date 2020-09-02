جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأهلي والزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز غدا الخميس 3 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بينما يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي وادي دجلة يون الجمعة المقبلة 4 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات القطبين:

1 – الأهلي 62 نقطة.

2 – بيراميدز 45 نقطة.

3 – نادي الزمالك 45 نقطة.

4 – المقاولون العرب 40 نقطة.

5 – سموحة 31 نقطة.

6 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.

7 – إنبي 30 نقطة.

8 – الإسماعيلي 27 نقطة.

9 – وادي دجلة 23 نقطة.

10 – طلائع الجيش 25 نقطة.

11 – حرس الحدود 24 نقطة.

12 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.

13 – الجونة 24 نقطة.

14 – مصر للمقاصة 23 نقطة.

15 – أسوان 23 نقطة.

16 – المصري 21 نقطة.

17 – نادي مصر 17 نقطة.

18 – طنطا 16 نقطة.

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