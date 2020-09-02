خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن ضم نجم برشلونة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من الحصول على خدمات الأوروجواياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبدو سواريز قريبا من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وقد صرح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مؤخرا بأن الفريق سيشهد عدة تغييرات تتضمن الاستغناء عن عدد من أبرز نجوم الفريق، وذلك في أعقاب تعيين رونالد كومان مديرا فنيا لبرشلونة.

وقال النجم سواريز مؤخرا إنه يريد البقاء مع الفريق الذي انضم إليه في 2014، بل وإنه سيتقبل وجوده ضمن البدلاء.

وكشفت مصادر لشبكة "إي.إس.بي.إن" أن يوفنتوس يجري محادثات بشأن التعاقد مع سواريز /33 عاما/، لكن النادي الإيطالي يرى أن إبرام الصفقة يبدو أمرا صعبا.

وكان أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس قد صرح بأن المهاجم جونزالو هيجواين سيرحل عن الفريق، وأن النادي سينشط في سوق الانتقالات لإيجاد البديل.

وتضم قائمة المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس أيضا، إدين دجيكو لاعب روما وأركاديوش ميليك لاعب نابولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس سواريز برشلونة

أخبار تهمك

بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من فايلر بشأن تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تصريح ناري من رئيس برشلونة بشأن بوجبا

أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يقترب من حسم صفقة كبري جديدة وجريزمان يحسم مصيره رسميا من الانتقال للبلوجرانا وجديد نيمار

أهم أخبار برشلونة اليوم: أخر تفاصيل صفقة نيمار ونجم جديد يقترب من الرحيل وأزمة بين جريزمان وسواريز وصفقة جديدة

مفاجأة.. نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

أتلتيكو مدريد وميلان يتابعان مهاجم نابولي

4 نجوم مرشحين للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:39 م

تركي آل الشيخ يخصص معاش شهري لوالد بائع الفريسكا

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

ديانج يثير القلق في الأهلي

03:55 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب