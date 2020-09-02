المعد البدني لصلاح يكشف أسباب تواجده مع الفراعنة في أمم إفريقيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد روبن بوسن المعد البدني السابق لفريق ليفربول، أن تواجده رفقة النجم المصري محمد صلاح في بطولة أمم أفريقيا الماضية التي استضافتها مصر، جاء بناءً على رغبة الفرعون المصري.


وقال بوسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي:"صلاح هو من طلب مني التواجد معه في معسكر مصر استعدادًا لكأس العالم".

وأضاف:"صلاح أصيب في نهائي دوري الأبطال، وبمجرد أن تعافى من الإصابة نسي كل شئ فيما يتعلق بتلك الواقعة، وكان يعمل بجد من أجل عودته سريعا، مشيرا إلى أنه يرى اللاعب سعيد في ليفربول، وهو أسطورة هناك في المدينة والكل سعيد به، ومتأكد من أن ليفربول يتمنى أن يستمر النجم المصري في صفوف الفريق".

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صلاح امم افريقيا

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