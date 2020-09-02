لأول مرة.. شيري عادل بدون مكياج وتعليق غامض من الجنهور

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شاركت الفنانة شيرى عادل، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "عادل"، في الصورة بملامح حزينة، بدون مكياج، وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين" مالك زعلانه ليه "، وعلق أخر " ايه الحلاوه دي بدون ماكياج أحلى".



في سياق منفصل، أعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.



ويذكر أن آخر أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.

