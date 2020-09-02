سحر نصر تشارك في منتدى الأمم المتحدة ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة "بناء مستقبل مشترك منصف وشامل" ضمن فاعليات المنتدى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت عنوان "كوفيد-19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة"، بجانب الدكتور لوران بروبست، شريك في مؤسسة "عالم جديد – مهارات جديدة"، وجيوم لا فورتون، خبير اقتصادي أول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وإدارت الجلسة، الدكتورة كارولينا بان، بجامعة هارفارد.





ونشرت " نصر" علي صفحتها علي انستجرام فيديو لمشاركتها في المنتدى وقالت، ‎إن الاستثمار فى البنية الاساسية له تأثير ايجابي مضاعف على النمو المستدام وتوفير فرص العمل و تحسين دخل الاسرة، ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.





واضافت ‎وفى ظل تأثر العالم بالآثار السلبية لفيروس كورونا، تلعب المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية دورا هاما في اعادة هيكلة الديون والغاء بعضها للتخفيف علي الدول النامية، واتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أكثر وسيلة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في التمكين الاقتصادى للمرأة، كما يعد الاستثمار في مشروعات رواد الاعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار اكثر الاستثمارات الشابة الناجحة في ظل الاقبال علي استخدامها حاليا.