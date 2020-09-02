مؤشرات البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسية بالمستهل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
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حافظت مؤشرات البورصة الأمريكية على المستويات القياسية فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم قطاع التكنولوجيا لتواصل الصعود القياسي.

وارتفع سهم آبل بنحو 1 بالمائة ليقود مكاسب القطاع التكنولوجي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 428 ألف وظيفة بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون تطورات لقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى المفاوضات بين الكونجرس بشأن صفقة تحفيزية إضافية.

وأغلق مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" عند مستويات قياسية بالأمس بدعم بيانات إيجابية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 118.3 نقطة، ليسجل مستوى 28763.9 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3542.2 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 12038.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.775.

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