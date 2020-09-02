بفستان موف.. أحدث ظهور لـ فيفي عبده من الساحل الشمالي

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شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "عبده" فى الصور بإطلالة جذابه، وارتدت فستانا باللون الموف الغامق، فيما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية والمتناسقة مع إطلالتها الصيفية.



واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

