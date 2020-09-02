دينا الشربيني تنتهي من تصوير فيلم "30 مارس"

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انتهت الفنانة دينا الشربيني، من تصوير أخر مشاهدها مفي فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "30 مارس"، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوى.



وتدر أحداث فيلم " 30 مارس" فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.



والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة ‏النسيان"، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي ‏المقدم، رجاء الجداوي.

