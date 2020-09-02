دينا الشربيني تنتهي من تصوير فيلم "30 مارس"
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:39 م
مصطفى فكيه
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انتهت الفنانة دينا الشربيني، من تصوير أخر مشاهدها مفي فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "30 مارس"، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوى.
وتدر أحداث فيلم " 30 مارس" فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح.
والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي.
وتدر أحداث فيلم " 30 مارس" فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح.
والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي.
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