نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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انتهى صباح اليوم تصوير أخر مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "٣٠ مارس"، بحضور النجمين أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني الذين صورا أخر مشاهدهما في الفيلم وبمشاركة النجمة نيللي كريم ضيفة شرف العمل.

 

الفيلم من إخراج  أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما،  ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني  وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد  وندى موسى وصبري فواز ومحمد  شاهين  ومحمد جمعة  ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

 

الفيلم يشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للانتاج والتوزيع الفني.

 

الجدير بالذكر أن شركة دانا أسستها المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال وقدمت عدد كبير من الأعمال المتميزة والناجحة منها ليه يا بنفسج وفرقة بنات وبس وغبي منه فيه وسحر العيون ورومانتيكا وفتح عينيك وآخر الدنيا وأحلام الفتى الطائش وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.

 

اما راني مسحال فهو من الجيل الثاني لأسرة مسحال الفنية، والذي حرص على دراسة السينما الحديثة والتصوير السينمائي في أعرق جامعات لندن ببريطانيا.

نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)
نيللي كريم ضيفة شرف أخر أيام تصوير "٣٠ مارس" (صور)

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