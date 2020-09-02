15 جنيها حصيلة انخفاض أسعار الذهب اليوم.. ومازل التراجع مستمر

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى تراجعها خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 2-9-2020، حيث فقد سعر الجرام نحو 7 جنيهات في أسواق الصاغة الآن بالاضافة إلى تراجعه نحو 8 جنيهات خلال منتثصف التعاملات الصباحيو لتصبح حصيلة انخفاضات اليوم نحو 15 جنيها، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب الآن

عيار ١٨ : 735.40

عيار ٢١ : 858

عيار ٢٤ : 980.55

الجنيه الذهب : 6864

السعر العالمي : 1958

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات





عيار ١٨ : 741.40

عيار ٢١ : 865

عيار ٢٤ : 988.55

الجنيه الذهب : 6920

السعر العالمي : 1966





أسعار الذهب اليوم





سعر الذهب عيار 18 : 748.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 873 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 997.55 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب : 6984 جنيهًا





أسعار الذهب العالمي





تراجعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي لكنها سجلت أعلى مستوى في أسبوعين





واستفاد المعدن الأصفر خلال التعاملات من تراجع الدولار الأمريكي بقوة لأدنى مستوى في أكثر من عامين، لكنها قلصت مكاسبها مع تحول الورقة الخضراء للارتفاع.





ويتلقى الذهب الدعم مؤخرا من نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد الذي يشير إلى أن معدلات الفائدة ستظل بالقرب من الصفر لفترة طويلة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 19 شهراً، كما صعد الإنفاق على البناء الأمريكي بأقل من التوقعات.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.02 بالمائة أو ما يعادل 30 سنتاً ليصل إلى مستوى 1978.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 18 أغسطس/الماضي.





وكان المعدن الأصفر سجل مستوى 2001.20 دولار للأوقية خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1970.20 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.2 بعد أن سجل مستوى 91.74 في وقت سابق من التعاملات.



