15 جنيها حصيلة انخفاض أسعار الذهب اليوم.. ومازل التراجع مستمر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى تراجعها خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 2-9-2020، حيث فقد سعر الجرام نحو 7 جنيهات في أسواق الصاغة الآن بالاضافة إلى تراجعه نحو 8 جنيهات خلال منتثصف التعاملات الصباحيو لتصبح حصيلة انخفاضات اليوم نحو 15 جنيها، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب الآن

عيار ١٨ : 735.40
عيار ٢١ : 858
عيار ٢٤ : 980.55
الجنيه الذهب : 6864
السعر العالمي : 1958

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات

عيار ١٨ : 741.40
عيار ٢١ : 865
عيار ٢٤ : 988.55
الجنيه الذهب : 6920
السعر العالمي : 1966

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 : 748.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 873 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 997.55 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب : 6984 جنيهًا

 أسعار الذهب العالمي 

تراجعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي لكنها سجلت أعلى مستوى في أسبوعين

واستفاد المعدن الأصفر خلال التعاملات من تراجع الدولار الأمريكي بقوة لأدنى مستوى في أكثر من عامين، لكنها قلصت مكاسبها مع تحول الورقة الخضراء للارتفاع.

 ويتلقى الذهب الدعم مؤخرا من نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد الذي يشير إلى أن معدلات الفائدة ستظل بالقرب من الصفر لفترة طويلة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 19 شهراً، كما صعد الإنفاق على البناء الأمريكي بأقل من التوقعات.

 
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.02 بالمائة أو ما يعادل 30 سنتاً ليصل إلى مستوى 1978.90 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 18 أغسطس/الماضي.

وكان المعدن الأصفر سجل مستوى 2001.20 دولار للأوقية خلال التعاملات.

 وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1970.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.2 بعد أن سجل مستوى 91.74 في وقت سابق من التعاملات.

أخبار تهمك

نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"لدينا 7 أنواع من جينات كورونا".. 5 تصريحات لمستشار الرئيس بشأن الفيروس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي

منذ ساعة و 20 دقيقة

راكيتيتش يغازل برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة.. 10 معلومات لا تعرفها عن المغربي أيوب الكعبي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار حاسم من فايلر بشأن تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

منذ 12 دقيقة

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

01:55 م

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب