الكاظمي: نعمل على تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع فرنسا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:31 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع فرنسا.

 

وأضاف الكاظمي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لفرنسا دور مهم في إعادة إعمار المناطق التي دمرها تنظيم داعش.

 

وتابع الكاظمي: "يوجد الكثير من مجالات التعاون بين العراق وفرنسا".

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتوجه إلى العراق، في أول زيارة له بعد زيارة استغرقت يومين إلى لبنان.

 

وقال مسؤولون فرنسيون، إن باريس قلقة من عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، مستفيدا من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد والمنافسات بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

 

وأنهى ماكرون ليل الثلاثاء زيارة استمرت يومين إلى لبنان بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين الإصلاحات في بلادهم، وحشد المساعدات للبنان.

 

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