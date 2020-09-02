حظر لعبة PUBG Mobile في الهند بالإضافة إلى 117 تطبيقًا صينيًا آخر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
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في خطوة أخرى للحد من التطبيقات الصينية في الهند، قررت الحكومة اليوم حظر 118 تطبيقًا آخر من أصل صيني، أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بيانًا بجميع التطبيقات المحظورة في الهند.

من الواضح أن أكبر اسم هنا هو لعبة PUBG Mobile الذي تم استبعادها من الحظر قبل شهرين عندما قامت الحكومة الهندية بحظر 59 تطبيقًا صينيًا، ولكن هذه المرة، تم إدراج كل من PUBG Mobile و PUBG Mobile Lite في القائمة.

وذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي رسمي أن التطبيقات الصينية "تم حظرها بموجب المادة 69A من قانون تكنولوجيا المعلومات مقروءة مع الأحكام ذات الصلة من قواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2009، ونظرا للطبيعة الناشئة للتهديدات قررت منع 118 تطبيقات المحمول نظرا للمعلومات المتاحة أنها تشارك في الأنشطة التي تضر بسيادة الهند وسلامة أمن الدولة والنظام العام.

ويشير البيان إلى أن وزارة تكنولوجيا المعلومات قد تلقت العديد من الشكاوى من مصادر مختلفة حول إساءة استخدام بعض تطبيقات الجوال المتاحة على منصات Android و iOS لسرقة بيانات المستخدمين ونقلها خلسة بطريقة غير مصرح بها إلى خوادم لها مواقع خارج الهند.

وهذه هي المرة الثانية التي تحظر فيها حكومة الهند التطبيقات الصينية في البلاد، وشملت المجموعة الأولى من التطبيقات المحظورة في الهند 59، تمت إزالة جميع هذه التطبيقات من متجر Google Play بالإضافة إلى متجر Apple App.

وبعد هذه التطبيقات 59، حظرت حكومة الهند 47 تطبيقات أخرى في 28 يوليو، كانت هذه التطبيقات في الغالب استنساخ أو إصدارات لايت من التطبيقات الصينية المحظورة بالفعل.


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