تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية

واستقبلت العيادات الخارجية بالمركز السيدات اللاتي تم تحويلهن لإجراء الفحص الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.





تأتى مشاركة مركز الأورام جامعة المنصورة كأكبر مركز جامعي متخصص يستقبل الحالات المحولة في محافظة الدقهلية.





وصرح الدكتور وليد النحاس مدير المركز داخل المركز بأنه يتم فحص السيدات المحولات من الوحدات الصحية ونقاط الكشف المختلفة بكارت التحويل المدون عليه اسم مركز الأورام جامعة المنصورة في الموعد الذى تحدده الوحدة التي قامت بإجراء الفحص الاولى للسيدة ويتم إجراء أشعة موجات فوق صوتية وماموجرام لهن حال الاحتياج في حالة ثبوت الإصابة لا قدر الله يتم استكمال باقي الإجراءات وتحاليل الباثولوجى والتدخل الطبي للمريضة على نفقة الدولة بالكامل.



