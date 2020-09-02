تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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واصل مركز الأورام بجامعة المنصورة اليوم الاربعاء، استقبال الحالات المحولة للفحص خلال اليوم الثانى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة وبريادة الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام وتحت إشراف منسق الحملة بمركز الأورام الدكتور خالد عبد الوهاب.

واستقبلت العيادات الخارجية بالمركز السيدات اللاتي تم تحويلهن لإجراء الفحص الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

تأتى مشاركة مركز الأورام جامعة المنصورة كأكبر مركز جامعي متخصص يستقبل الحالات المحولة في محافظة الدقهلية.

وصرح الدكتور وليد النحاس مدير المركز داخل المركز بأنه يتم فحص السيدات المحولات من الوحدات الصحية ونقاط الكشف المختلفة بكارت التحويل المدون عليه اسم مركز الأورام جامعة المنصورة في الموعد الذى تحدده الوحدة التي قامت بإجراء الفحص الاولى للسيدة ويتم إجراء أشعة موجات فوق صوتية وماموجرام لهن حال الاحتياج في حالة ثبوت الإصابة لا قدر الله يتم استكمال باقي الإجراءات وتحاليل الباثولوجى والتدخل الطبي للمريضة على نفقة الدولة بالكامل.

كما أشار إلى أن استئناف العمل بالمبادرة داخل المركز يأتي في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا، حيث استئناف توفير كافة الخدمات الطبية مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المترددين داخل المركز.
تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية
تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية
تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية
تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية
تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية
تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالدقهلية

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مركز الأورام مبادرة جامعة المنصورة الرئيس

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