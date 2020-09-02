فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية تتطلع للفوز بجوائز جرامى

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
رويترز
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تتطلع فرقة (BTS) الكورية الجنوبية، التى تصدرت قائمة بيلبورد لأفضل الأغانى فى الولايات المتحدة لأول مرة، لتقديم أغانيها فى حفل جوائز جرامى العام المقبل وربما أيضا الحصول على جائزة أو اثنتين.

 

ومنذ تشكيل الفرقة المكونة من سبعة شبان فى عام 2013، (بي.تي.إس) نقلت موسقيى البوب الكورية الجنوبية إلى آفاق جديدة وجابت موسيقاها العالم.

 

وتصدرت الفرقة يوم الاثنين قائمة بيلبورد هوت لأفضل مئة أغنية بأغنيتها الشهيرة (داينامايت) وهي أول أغنية تغنيها الفرقة بالكامل باللغة الإنجليزية واستقبلها جمهور موسيقى البوب الأمريكية بحفاوة شديدة.

 

وبالنسبة للفرقة، عزز تحقيق أغنيتها المنفردة نحو 275 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب آمالها في الفوز بجائزة جرامي.

 

وكانت الفرقة قدمت عرضا فى حفل جرامى فى وقت سابق هذا العام إلى جانب مغنى الراب الأمريكى ليل ناس إكس لكنها لم ترشح من قبل لأى من جوائز المسابقة.

 

وقال قائد الفرقة آر.إم (25 عاما) متحدثا وسط أفراد فرقته في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الأربعاء "حفلات جرامي هي المكان الذي يحلم به كل فنان، ونحن نأمل أن نقدم عرضنا الخاص، وأن نحصل على ترشيح، وأن نفوز بجائزة إن أمكن".

 

وقال أعضاء الفرقة إن تصدر أغنيتهم القائمة الأمريكية ما زال يبدو كحلم وعبروا عن أسفهم من عدم تمكنهم من الاحتفال وسط جمهور المعجبين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا الذي دفعهم لإلغاء جولة مقررة في بلدان العالم.

 

وقال آر.إم، واسمه الحقيقي كيم نام-جون "لكننا ما زلنا نتطلع لإقامة حفل في الهواء الطلق ذات يوم ندعو له عددا كبيرا من الناس ونقيم مهرجانا في ساحة كبيرة".

 

وتباهي بي.تي.إس بقاعدة معجبين هائلة على مستوى العالم نشطت مع الفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم حملات اجتماعية وإنسانية وجمع أكثر من مليون دولار لحركة (حياة السود مهمة).

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