الرئيس التونسي: موقفنا ثابت من المسألة الليبية لإيجاد تسوية سياسية شاملة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:15 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن موقف بلاده ا ثابت من المسألة الليبية وهو إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي.

 

وشدد الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، على أهمية دور دول الجوار الليبي في الدفع نحو إيجاد حلّ سلمي للأزمة.

 

وقد جدد وزير الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، في وقت سابق، رفض بلاده القاطع للتدخلات الخارجية في ليبيا.

 

وتطرقت المحادثة إلى "مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الهادفة للدفع في اتجاه التسوية السياسية الشاملة للأزمة".

 

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا والإسراع باستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

 

وقال وزير الشؤون الخارجية إن الدبلوماسية التونسية وانطلاقا ممّا يجمع الشعبين التونسي والليبي من أواصر أخوة متينة وعلاقات تاريخية، تشتغل على تحقيق هذا الهدف حفاظا على وحدة وأمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

 

وشدد، خلال اللقاء، على رفض تونس القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعم بلاده المتواصل لجهود الأمم المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا.

 

وذكّر بأهمية دول الجوار في مرافقة المسار السياسي والدستوري وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء.

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ليبيا تونس تسوية شاملة الرئيس التونسي

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