"علوم القاهرة" تبدأ ماراثون امتحانات الدراسات العليا

قام الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، بجولة تفقدية للإجراءات الإحترازية لامتحانات الدراسات العليا بالكلية لليوم الأول وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك طبقا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا.





رافق المناوي خلال الجوله التفقدية الدكتور أحمد عبده الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير رمضان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ أحمد درويش أمين عام الكلية والأستاذ عمرو موسى مدير إدارة الأمن.





وأشار المناوي أن الكلية حرصت على تطبيق خطة جامعة القاهرة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد على مدار الأسبوعين الماضيين بآليات تنفيذية واضحة ومعلومة المهام وأضاف المناوي أنه تم تشكيل لجنة عليا للامتحانات لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي للعملية الامتحانية



