"كارفور" تضخ 200 مليون جنيه في السوق المصري

أكد جون لوك جرازياتو مدير شركة كارفور مصر، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم"،على التزامها بعملائها المصريين وبدعم المجتمعات التي تعمل فيها من خلال الاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه في الاقتصاد المصري على مدار العام الجاري 2020. ويأتي هذا الاستثمار كجزء من خطة كارفور الطموحة لتحقيق التوسع في كافة أرجاء البلاد.









واضاف خلال مؤتمر صحفي، ستفتح كارفور عدة متاجر جديدة في عدد من المواقع والمجمّعات السكنية تتوزع بين مدينة القاهرة في مناطق الأزهر والسلام وميفيدا، ومدينة الإسكندرية في زكي رجب ووينجت، وتشمل متجر كارفور المدمج في ميفيدا، المجهز بالكامل والممتد على 500 متر مربع، إلى جانب فرع سوبرماركت كارفور في زكي رجب في الاسكندرية الممتد على مساحة 1,200 متر مربع. بالإضافة إلى هذه الفروع الجديدة، ستطلق كارفور تسعة متاجر إضافية حتى نهاية هذا العام، ليصل عدد فروع كارفور في مصر إلى 63 متجراً.





وفي إطار خططها لزيادة انتشارها في مصر، قال "جون لوك": "تتطلع كارفور إلى تعزيز حضورها الرقمي من خلال تطوير قناة حديثة ومتكاملة وسلسلة للتجارة الإلكترونية، سعياً إلى مضاعفة عدد عملائها عبر الإنترنت.





وسيساهم هذا الاستثمار في تحقيق التحول المنشود في خدمات التجزئة الرقمية للعلامة التجارية، ما يُسهم إلى حدٍ كبير في تحسين تجارب العملاء الذي يختارون التسوق عبر الإنترنت وتوفير المزيد من الخيارات والراحة والسهولة والجودة لهم.









وتابع مدير كارفور مصر: "كون كارفور جزءاً حيوياً من الاقتصاد، لدينا مسؤولية اجتماعية واقتصادية كبيرة تجاه العملاء والمجتمع المصري التي نعمل فيه. كارفور تلعب دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استثماراتها التجارية الجديدة، وإطلاق وتطوير خدمات التسوق عبر الإنترنت في مواقع مختلفة من القاهرة والإسكندرية، ويشمل التزام كارفور تجاه المجتمع الحفاظ على ثبات الأسعار وتوافر المخزون، في جميع متاجرها المتواجدة في مصر.





مع ارتفاع نسب التسوق عبر الانترنت في الفترة الأخيرة، قمنا بتوظيف فريقٍ إضافي مهمته توفير الدعم وزيادة القدرة الاستيعابية في منصات التسوق الإلكتروني التابعة لها، ومن شأن ذلك أن يساهم على ضمان تلبية الطلب المتزايد بشكلٍ مناسب على جميع الأصعدة، في الوقت الذي نواصل فيه تزويد المجتمع المصري بمجموعتنا الواسعة من المنتجات العالية الجودة بأسعار مناسبة".









وأضاق سيعزز التوسع الرقمي لكارفور من انتشار خدماته متعددة القنوات، ومن شأنه توفير بنية تحتية قوية وفعالة للتجارة الإلكترونية، تتيح المجال أمام العملاء للتنقل بسلاسة بين القنوات الرقمية والتقليدية. كما يساهم ذلك في تعزيز تجارب التسوق للعملاء بشكلٍ كبير، ما يلبي احتياجات العملاء العصرية . وبناءً على ذلك، وضعت كارفور مصر مخططاً يضمن توفير 18 فرعاً لخدمة توصيل المواد الغذائية في جميع أرجاء القاهرة والإسكندرية.









وستتيح هذه الخدمة لمستخدمي منصات كارفور الرقمية الاستمتاع براحة أكبر، بالإضافة إلى ميزات جديدة مصممة لتسهيل عمليات الدفع. ومن أهمها ميزة الدفع مرة واحدة، والتي يتم التحصيل من خلالها مرة واحدة عندما يصبح الطلب جاهزاً للشحن. وستتمكن كارفور، من خلال هذه الميزات الرقمية التي تم اعتمادها مؤخراً من تقديم خدماتها لضعف عدد عملائها الحاليين بحلول نوفمبر 2020.

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