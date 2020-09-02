مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز1.4% في ختام التعاملات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:03 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 1.45% رابحاً 114.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8013.44 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.85% رابحاً 349.02 نقطة ليغلق عند مستوى 9410.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 497.7 مليون سهم بقيمة 10.7 مليار ريال.
  
وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 6.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 105%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%.
 
وقفز 130 سهماً بسوق السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "إعمار" بنسبة 9.92%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 9.89%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 7.43%، فيما تراجع 55 سهماً على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 2.50%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 2.17%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 618 مليون ريال سعودي.

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