جلسة الختام .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع هامشيا بضغط المؤسسات المصرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم  الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، علي أثر استمرار جنى الارباح حيث إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب ناحية الشراء.

وربح رأس المال السوقي 1.1مليار جنيه ليغلق عند مستوى626.7 مليار جنيه. 

وبختام التعاملات هبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 11214.2 نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.22 % ليغلق عند 1834.9نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.16% ليغلق إلى 2736.2 نقطة.

 
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي498.1 مليون جنيه،وبنسبة إستحواذ80.1% فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 462.7 مليون جنيه، و35.4 مليون جنيه وينسب إستحواذ 16.5% و3.3% على التوالي.

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة64.7% ، فيما إستحوذ الأفؤؤاد علي نسبة 35.2%

و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه، من خلال 420.4 مليون سهم، عبر39 ألف صفقة، حيث تم التداول علي 179 شركة ارتفع منها 67 شركة وإنخفض 88 شركة وإستقر نحو 24 شركة.


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال انتهاء موجة جنى الارباح التى بدأت منذ أوائل الأسبوع و الذى يتأكد مع الاستقرار أعلى مستوي الـ  11200 نقطة مع نهاية تداولات الخميس نهاية الاسبوع

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