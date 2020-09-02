بدء تنفيذ محطتان لطاقة الرياح في جنوب روسيا





بدأت شركة NovaWind JSC –التابعة لشركة روساتوم والمسؤولة عن مشاريع طاقة الرياح- في بناء اثنين من محطات الرياح الجديدة في جنوب روسيا.









محطة توليد الكهرباء بالرياح Marchenkovskaya في منطقة روستوف ومحطة طاقة الرياح Karmalinovskaya في Stavropol Krai بسعة إجمالية تبلغ 120 ميغاوات و 60 ميغاوات على التوالي.









سيتم تجهيز موقع محطة رياح Marchenkovskaya بـ 48 توربين رياح (WT) بسعة 2.5 ميغاوات لكل منها ليصل متوسط إنتاج الطاقة السنوي إلى 402 جيجاوات في الساعة. كما بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في بناء محطة الرياح أكثر من 16 مليار روبل (219 مليون دولار أمريكي تقريبًا).









كما دخل حيز التشغيل بالفعل في الموقع أكثر من 40 وحدة من مركبات البناء وبدأ بالعمل أكثر من 100 عامل ومهندس وذلك بدايةً من اليوم. علاوة على ذلك، تم الانتهاء من التجارب الثابتة لقدرة تحمل التربة ذات الركائز المملوءة، وبدأت عملية تسليم المواد اللازمة لأعمال بناء الأساسات. وبجانب البدئ في تركيب محطتين لخلط الخرسانة بطاقة اجمالية 170 متر مكعب من خليط الخرسانة في الساعة. ويجري العمل على حفر وتعزيز الأساسات المستقبلية لمحطة الرياح.









وتتكون محطة الرياح Karmalinovskaya من 24 توربين للرياح بسعة 2.5 ميغاوات لكل منها، لتقدر استثمارات المشروع المخطط له في مرحلة البناء بأكثر من 8 مليارات روبل (109 مليون دولار أمريكي تقريبًا). وقد تضمنت عملية البناء أكثر من 50 مركبة بناء بالإضافة إلى 150 عاملاً ومهندسًا. كما يتم حاليًا تثبيت الركائز المحفورة. ويقوم العمال بتعزيز الأسس المستقبلية لتوربينات الرياح، وبناء مواقع الرافعات وضمان وصول المركبات ومحطات المحولات الفرعية الموحدة. تأتي عملية البناء تماشياً مع إنتاج الخرسانة في محطتين للخرسانة بتوريد 160 م 3 من الخرسانة في الساعة.









تعمل شركة روساتوم على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح كجزء من استراتيجيتها التي تهدف الى تنويع محفظة المشاريع، حيث قامت الشركة بتوصيل واستكمال اول وأكبر محطة طاقة الرياح في روسيا، Adygea Wind Farm. وقد بدأت المحطة في توفير الطاقة الكهربائية لسوق الكهرباء والسعة بالجملة في مارس 2020. وتخطط NovaWind JSC، قسم روساتوم المسؤول عن مشاريع طاقة الرياح، لبناء محطات طاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات حتى عام 2023.







