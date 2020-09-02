صفقة الزمالك المنتظرة.. اعرف أرقام محمود وادي مع المصري البورسعيدي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:39 م
محمود وادي
محمود وادي
علاء خليف
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يستهدف النادي الزمالك التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي نجم فريق المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بالموسم الجديد، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق البورسعيدي في الدوري وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان نادي المصري يتمسك باستمرار محمود وادي مع الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب منع النادي من القيد على خلفية أزمة لاعبه السابق شيخ موكورو ولكن بعد رفع العقوبة عن الفريق البورسعيدي أصبح بمقدور الزمالك الدخول في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب.

وألمح وكيل الفلسطيني محمود وادي في تصريحات سابقة إلى استعداد اللاعب لفسخ عقده مع الفريق البورسعيدي من خلال سداد الشرط الجزائي، في ظل وجود عروض جدية مقدمة له من أندية مصرية وأخرى خليجية في الفترة الحالية.

ويواجه الزمالك منافسة شرسة من نادي بيراميدز وبعض الأندية خارج مصر للحصول على خدمات الفلسطيني محمود وادي في الموسم المقبل.

ماذا قدم محمود وادي مع المصري البورسعيدي؟

انضم صاحب الـ25 عامًا إلي النادي المصري في صيف 2018 قادمًا من نادي الأهلي الأردني، وخاض مع الفريق البورسعيدي حتي الآن في 63 مباراة بمختلف البطولات وساهم في 25 هدفًا (سجل 17 هدفًا – صنع 8 أهداف)، حصل على 11 بطاقة صفراء.

شارك "وادي" في 41 مباراة مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز على مدار موسمين وسجل 9 أهداف وصنع 7 أهداف لزملائه، بينما خاض 3 مباريات بكأس مصر وسجل هدف وحيد ولم يصنع أهداف.

أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية شارك في 3 نسخ مع الفريق البورسعيدي وخاض معه 19 مباراة، وسجل (7 أهداف) بينهم "هاتريك" في شباك ماليندي بطل زنجبار في ذهاب دور الـ32 بالبطولة موسم 2018 – 2019، بينما صنع (هدف وحيد) خلال مشاركاته بالبطولة.

وشارك في 10 مباريات مع المصري بالنسخة الحالية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية سجل 5 أهداف وصنع هدف وساهم في تأهل فريقه للدور ربغ النهائي للبطولة لكنه خرج على يد فريق نهضة بركان المغربي، بعد تعادله ذهابا 2/2، والخسارة إيابا 1/0.

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