أنهى صراع الفرقاء.. اتفاق سلام تاريخي في السودان برعاية إماراتية مصرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:06 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أنهى اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته الحكومة السودانية، مع الحركات المتمردة في البلاد، والممثلة في (الجبهة الثورية السودانية)، برعاية الإمارات العربية، صراه الفرقاء.

 

وقد جرى الاتفاق في عاصمة السودان الجنوبية جوبا بعد 17 عامًا من الصراع المسلح بالمنطقة، ما يمهد لبداية جديدة للمنطقة تقل فيها نسبة المعارك القتالية بين الأطياف السياسية بالدول.

 

ويذكر أن الاتفاق، تضمن التوقيع بالأحرف الأولى بين الحكومة وجبهات التمرد الممثلة في حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان ويقوده منى مناوي وكلاهما ينشطان في إقليم دارفور بغرب البلاد، والحركة الشعبية لتحرير السودان ويتزعمها مالك عقار، والمجلس الثوري الانتقالي ويتزعمه الهادي إدريس.

 

وحضر الاتفاق رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من السياسيين السودانيين إلى جانب رئيس السودان الجنوبية، سيلفا كير ميارديت، ونائبَه رياك مشار، وذلك برعاية إماراتية ومصرية.

 

تمثلت أهم بنود الاتفاق الموقع في «جوبا» في إعطاء حكم ذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب تقسيم الموارد الاقتصادية والمالية بالمنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية.

 

إلى جانب ذلك يشمل الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء وكذلك التشريعي و3 في السيادي لأعضاء الجبهة الثورية السودانية.

 

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