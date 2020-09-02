أحمد مالك في إيطاليا لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه The Furnace في مهرجان فينيسيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:02 م
أحمد مالك
أحمد مالك
أحمد رمضان متولي
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يسافر النجم الشاب أحمد مالك إلى إيطاليا لحضور العرض العالمي الأول لفيلم The Furnace أول أعماله الدولية والذي ينافس في قسم آفاق ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (من 2 وحتى 12 سبتمبر)، ويُعرض الفيلم مرتين يوم الجمعة 4 سبتمبر بحضور أبطال الفيلم، حيث يقام للفيلم حفل جالا، ويمر أبطال الفيلم على السجادة الحمراء.

 

ويأتي هذا بالتزامن مع اختيار مالك لبطولة مسلسل تحقيق الذي بدأ تصويره قبل أيام، والمقرر عرضه قريباً على منصة WATCH iT، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك مع مالك في بطولته كل من النجوم الشباب هدى المفتي، خالد أنور، تارا عماد، فاطمة الناصر ومي الغيطي.

 

ويدور The Furnace حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

 

ويشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون، ماهيش جادو وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي، وتلقى الفيلم تلقى دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع  Screen West وLotterywest  وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

 

مؤخراً، انضم مالك إلى نجوم فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 الأكثر مبيعاً، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بالإضافة لكونه أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.

 

أحدث أعمال مالك كان فيلم راس السنة للمخرج محمد صقر وتأليف محمد حفظي، والذي يُعرض على منصة شاهد حالياً، وقبله شارك في بطولة أفلام الضيف (2019) وعيار ناري (2018) الذي أعاد تقديم نفسه بشكل جديد من خلالهما مؤكداً نجوميته كممثل شاب محترف.

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