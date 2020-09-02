تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020 لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق.. الخطوات بالتفصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:54 م
تنسيق
تنسيق
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تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020 لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق.. الخطوات بالتفصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن بدء موقع التنسيق في استقبال طلبات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكترونى امس الثلاثاء، بحسب ما أعلنه وزير التعليم العالي.

وبدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم للكليات التي يرغبون في التقدم لها خلال مرحلة التنسيق الثانية للعام الجامعي 2020-2021.

وانطلق التسجيل رسميا أمس الثلاثاء ومن المقرر أن يستمر حتى السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، حيث تستقل معامل الجامعات الطلاب لتسجيل رغباتهم يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا عدا ايام الإجازات.

وتستمر المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، عبر موقع التنسيق الالكتروني ومعامل التنسيق بالجامعات، على مدار 5 أيام تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية في التنسيق
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الدور الأول بالثانوية العامة 2020، ونقدم في هذا التقرير رابط التنسيق الإلكتروني، والإرشادات والمواعيد المقررة  لتقديم الطلاب وتسجيل رغباتهم في تنسيق العام الجامعي 2020-2021.

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لجميع شعب الثانوية العامة، فجاء الحد الادنى لطلاب الشعبة العلمية: 317 درجة لكلا الشعبتين علمي رياضة وعلمي علوم، بنسبة 77.40%، وذلك لنحو 194448 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية الحد الأدنى 278 درجة أي بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبا.

نظام التنسيق الإلكتروني لقبول طلاب الثانوية
والقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" من خلال الدخول على موقع التنسيق من هـنـــا، وسيتم اتاحة معامل الحاسبات بجميع الجامعات المصرية خلال فترة تنسيق كل مرحلة، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية لعدم انتشار فيروس كورونا.

مواعيد ادخال الرغبات على موقع التنسيق لطلاب الثانوية
ومن المقرر أن يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة الثانية للتنسيق، ويجب على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها.

يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، خاصة وان الموقع متاح استعماله لمدة 24 ساعة طوال أيام مرحلة التنسيق، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة بالتنسيق.

​​​​​​​خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك وهما متواجدين على استمارة شهادة الثانوية العامة.

- بعدها يتم إدخال رغبات الطالب بالترتيب الذي يراه.

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب  الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق بهما عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020 لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق.. الخطوات بالتفصيل

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