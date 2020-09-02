تطورات جديدة في صفقة انتقال كوليبالي إلى مانشستر سيتي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:04 م
كوليبالي
كوليبالي
أحمد عصام
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يريد مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "آس"، إن نادي نابولي رفض اخر عرض قد قدمه مانشستر سيتي والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو.


ووافق كوليبالي على الانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ولكن إدارة النادي الإيطالي ترغب في الحصول على 80 مليون يورو، وترى بأن المبلغ المقدم من السيتي غير كافي للإستغناء عن اللاعب السنغالي.


يذكر أن إدارة مانشستر سيتي أيضًا تعمل على صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي قائد البارسا.

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