شادي محمد: اندهشت من الهجوم على الأعلي بعد الخسارة من الزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:51 م
شادي محمد
شادي محمد
محمد جمال
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أبدي شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، اندهاشه من الهجوم على القلعة الحمراء عقب الخسارة من الزمالك برغم حسمه لقب الدوري العام.


وقال شادي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " الهجوم لا مبرر له على الإطلاق فالمباراة كانت مباراة عادية في الدوري المصري و الاهلي متصدر بفارق 17 نقطة وأقولها بكل صراحة الأهلي حسم الدوري المصري لهذا الموسم لذلك فالهجوم لا مبرر له".


وأضاف: " فايلر يتحمل مسئولية الهزيمة أمام الزمالك ففي حالة التتويج بأي بطولة يكون السر هو المدير الفني والأمر نفسه في حالة الهزيمة، ولكن الأهلي قدم مباراة جيدة وكان المسيطر معظم أوقات المباراة".


ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة وادى دجلة يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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