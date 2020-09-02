صفقة الأهلي المنتظرة.. 10 معلومات لا تعرفها عن المغربي أيوب الكعبي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:33 م
أيوب الكعبي
أيوب الكعبي
علاء خليف
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دخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم فريق الوداد البيضاوي السابق، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويسعي الأهلي للتعاقد مع أيوب الكعبي خاصة أنه لاعب حر حاليًا بعد فسخ تعاقده مع نادي هيبي تشينا فورشين الصيني، ولن يكلف خزينة المارد الأحمر أي أموال، ولكن يبقي الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب والتي تصل قيمته لـ2 مليون دولار عائقا أمام إتمام الصفقة.

وأبدي "الكعبي" موافقة مبدئية على اللعب في الدوري المصري لمدة موسم واحد ولكنه لم يحدد وجهته المقبلة، في الوقت الذي كلف فيه النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالسفر للمغرب لتقديم عرض رسمي للاعب والتفاوض حول تخفيض راتبه السنوي.

ويتنافس عدد من الأندية العربية للحصول على خدمات "الكعبي" منها نادي بيراميدز وناديه السابق الوداد المغربي، بالإضافة لـ3 أندية تركية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن أيوب الكعبي:-

1- أيوب الكعبي من مواليد 26 يونيو لعام 1993 بالدار البيضاء، ويبلغ عمره (27 عامًا)، بينما يصل طوله (1.82 سم)، يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيسر، وتبلغ قيمته التسويقية 1.10 مليون يورو.

2- بدأ "الكعبي" ممارسة كرة القدم في أحياء مدينة "الدار البيضاء"، بعدها انضم للعب ضمن صفوف أندية الهواة في المغرب ولفت الأنظار بفضل موهبته الكروية مما دفع بعض الأندية للتنافس لضمه.

3- انتقل إلي نادي الراسينج البيضاوي المغربي عام 201 ولعب في البداية بمركز الظهير الأيسر، وبعد انضمامه للفريق الأول غير مركزه إلي مركز الوسط المدافع، قبل أن يستقر في مركز الهجوم.

4- تألق الكعبي مع فريق الراسينج في دوري القسم الثاني المغربي موسم 2016 / 2017 وسجل مع الفريق 25 هدفًا خلال مشواره مع فريقه بالبطولة، وساهم في تأهله لدوري القسم الأول المغربي.

5- انتقل أيوب الكعبي إلي نادي نهضة بركان المغربي في صيف 2017، وشارك مع الفريق في 28 مباراة (22 بالدوري المغربي – 6 بالكونفيدرالية)، وسجل 16 هدفًا وصنع 3 أهداف أخري.

6- انضم لصفوف نادي هيبي تشينا فورشن الصيني في صيف 2018 ولعب معه لمدة عام، بعدها تمت إعارته لنادي الوداد المغربي لمدة 6 أشهر عاد بعدها للفريق الصيني واستمر معه حتي فسخ تعاقده في 20 أغسطس الماضي.

7- خاض "الكعبي"  14 مباراة مع فريق الوداد المغربي سجل 9 أهداف وصنع 3 أخري.

8- ولعب 28 مباراة خلال مشواره مع فريق هيبي فورشن الصيني، سجل 9 أهداف وصنع هدفين وحصل على بطاقتين صفراء ولم يتعرض للطرد.

9- شارك الكعبي مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2018 وقاد أسود الأطلسي للتتويج بلقب البطولة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة بعدما سجل 9 أهداف.

10- لعب مع منتخب المغرب الأول 9 مباريات دولية وسجل هدفين وصنع هدف، وشارك معه في كأس العالم 2018 لكنه لم يسجل أي أهداف وخرج فريقه من الدور الأول.

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