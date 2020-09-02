طائرة مساعدات طبية من الإمارات إلى ميانمار لمكافحة كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:48 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ميانمار.

 

وقالت الإمارات، إن المساعدات تهدف لدعم جهود 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز امكانياتهم في مواجهة انتشار فيروس (كوفيد-19).

 

وتعكس مساعدات دولة الإمارات، إلى ميانمار روح الإنسانية التسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات في تقديم الدعم لكل شعوب العالم لمساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

 

وتأمل دولة الامارات بأن تسهم تلك المساعدات الطبية في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في ميانمار وتوفير المزيد من الحماية لهم في مواجهة كورونا المستجد.

 

يُذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1328 طناً من المساعدات لأكثر من 111 دولة، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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