خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:40 م
الشناوي وكهربا
الشناوي وكهربا
الفجر الرياضي
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قال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الأهلي إن محمود كهربا لاعب فريق النادي الأحمر دخل في مشادة كلامية مع زميله محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر.


وقام الشناوي بتوجيه عتابا لكهربا خلال تواجدهما داخل غرف خلع الملابس قبل انطلاق تدريب الأهلي بسبب بعض الألفاظ التي تلفظ بها.


وتسبب لوم الشناوي لكهربا في دخولهما في مشادة كلامية قوية قبل أن يتدخل الجهاز الفني واللاعبين ويتم الفصل بينهما.


وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على توجيه لوم شديد لمحمود كهربا بسبب حديثه غير اللائق مع الشناوي والمشادة التي وقعت بينهما.


وقد شهد مران الأهلي مشادة بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت الواقعة عندما دخل الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا في مشادة بسيطة "بأوضة " اللبس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهي الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل في الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائي الحديث في الأمر.

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