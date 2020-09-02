ارتفاع الأسهم اليابانية.. ومؤشر نيكي القياسي يصعد 0.47 %

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم بعد أن أنعشت بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الآمال في أن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 ما زال على مساره، وفقا لـ"رويترز".


وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.47 في المائة إلى 23247.15 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة إلى 1623.40 نقطة.


وتلقت الأسهم دفعة أيضا بعد أن برز أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا كأبرز مرشح ليحل محل رئيس الوزراء المتنحي شينزو آبي في انتخابات على قيادة الحزب الحاكم تُجرى في 14 سبتمبر.


ويقول محللون إنه إذا أصبح سوجا رئيسا للوزراء فإن هذا يشير إلى تغييرات رئيسية محدودة في السياسة الاقتصادية وفرص أقل لحدوث عدم استقرار سياسي، وهما أمران إيجابيان للأسهم.


وكان سهم موراتا للتصنيع المتخصصة في صناعة الأجزاء الإلكترونية والذي ارتفع 3.83 في المائة وكينيس كورب الذي ربح 2.93 في المائة هما أكبر الرابحين بين 30 شركة أساسية على المؤشر توبكس.


وتلقى قطاع السلع الرأسمالية في اليابان دفعة بعد أن قال معهد إدارة التوريدات أمس الثلاثاء إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتجدة تسارع لأعلى مستوى في نحو عامين في أغسطس.


وتلقت الأسهم الدعم أيضا من إحراز تقدم في محادثات بشأن تحفيز مالي إضافي في الولايات المتحدة.


وكانت الأسهم الأقل أداء بين 30 شركة على توبكس هي شركة صناعة الأدوية أستيلارس فارما لصناعة الأدوية التي انخفض سهمها 1.8 في المائة وتلتها هوندا موتور لصناعة السيارات التي خسر سهمها 1.2 في المائة.
وتقدم 102 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 113.

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