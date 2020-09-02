تنفيذ 55 قرار إزالة على المجاري المائية بالبحيرة (صور)

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.





وأشار، إلى أنه تم تنفيذ عدد 55 قرار ازالة بالمحمودية وأبو حمص بإجمالي مساحات 2450 مترًا مربعًا بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والوحدات المحلية.



