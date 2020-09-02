تنفيذ 55 قرار إزالة على المجاري المائية بالبحيرة (صور)
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:36 م
إسلام أمين
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.
وأشار، إلى أنه تم تنفيذ عدد 55 قرار ازالة بالمحمودية وأبو حمص بإجمالي مساحات 2450 مترًا مربعًا بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والوحدات المحلية.
وتم تنفيذ عدد 40 قرار إزالة تعدٍ على ترعة المحمودية بالبر الأيمن عبارة عن مبانٍ وأسوار بمساحة 2000 متر بهندسة ري أبو حمص وبتأمين من مركز شرطة أبو حمص، كما تم تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بمساحة إجمالية قدرها 450 مترًا مربعًا عبارة عن مبانٍ بالطوب والأسمنت وخرسانة مسلحة وعشش وردم بالمجرى المائي بهندسة صرف الرحمانية بالتعاون مع الوحدة المحلية بالمحمودية وحماية أمنية من مركز شرطة المحمودية.
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