انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بأكثر من 8 % خلال 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
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قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتجاوز 8 في المائة بقليل مؤكدا أن الإنتاج في الربع الثالث سيسجل "تعافيا قويا"، وفقا لـ"رويترز".


وذكر مكتب الاحصاءات الوطني في الأسبوع الماضي أن الاقتصاد سجل انكماشا قياسيا 12.8 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عقب هبوط 5.5 في المائة في الربع الأول. ويعصف فيروس كورونا بالاقتصاد الإيطالي.


وفي أبريل، توقعت الحكومة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام كاملا 8 في المائة. وفي وقت لاحق توقع بنك إيطاليا المركزي انكماشا 9.5 في المائة وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا 12.8 في المائة.


وقال الوزير أمام لجنة برلمانية "حين قلنا رقم سالب 8 في المائة لم نكن نعرف إلى متي ستستمر إجراءات العزل. الناتج المحلي الإجمالي سينخفض أكثر من ثمانية في المائة لكن ليس كثيرا".

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