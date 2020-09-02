إيران تعلن تسجيل 1858 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1858 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 378752 حالة.

وشهدت إيران، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأبلغت الصحة الإيرانية، عن وفاة 125، ليرتفع بذلك عدد المتوفين في ايران إلى 21797 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 326801 شخصا ، بينما يوجد 3693 مصابا في وضع حرج.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن 3848 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، ويرقدون في غرف العناية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 3.062.422 فحصا.

ولا يزال 26 إقليما إيرانيا من أصل 31، في وضع صحي خطير، حيث تم تصنيف 15 إقليما منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

فيما تم وضع 11 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.