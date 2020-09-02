إيران تعلن تسجيل 1858 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1858 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 378752 حالة.

 

وشهدت إيران، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأبلغت الصحة الإيرانية، عن وفاة 125، ليرتفع بذلك عدد المتوفين في ايران إلى 21797 حالة.

 

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 326801 شخصا ، بينما يوجد 3693 مصابا في وضع حرج.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن 3848 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، ويرقدون في غرف العناية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 3.062.422 فحصا.

 

 

 

ولا يزال 26 إقليما إيرانيا من أصل 31، في وضع صحي خطير، حيث تم تصنيف 15 إقليما منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوي، البرز، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

 

فيما تم وضع 11 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اصابات فيروس كورونا إيران

أخبار تهمك

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ أقل من ساعتين

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ أقل من ساعة

نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

منذ 41 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مهاجم تشيلسي السابق: محمد صلاح سيرحل قريبًا عن ليفربول

منذ ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعة الا ربع

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيران تسجل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل 153 وفاة و2691 إصابة جديدة بكورونا

إيران تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى أكثر من 12.6 ألف حالة وفاة

إيران تعلن ارتفاع معدلات ضحايا كورونا اليومية

إيران: ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيران: تسجيل 179 وفاة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 13211

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

11:34 ص

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب