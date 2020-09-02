البحوث الإسلامية: مد استقبال بحوث المسابقة العالمية لـ"الإعجاز التشريعي"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قررت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، مد استقبال أبحاث المسابقة العالمية السنوية لمدة شهر، ليتم إغلاق باب التقدم بنهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعقد المسابقة هذا العام في موضوع "الإعجاز التشريعي في قضية الميراث".

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد إن المسابقة تُعقد بشكل سنوي في إطار النشاط العلمي للجنة، وتشجيًعا للباحثين على المشاركة بأعمالهم البحثية تمهيدًا لاستفادة الناس من تلك المجهودات العلمية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة العلمية للجان مجلس المجمع.

وكانت اللجنة حددت الشروط اللازم توافرها في الأبحاث المتقدمة، وذلك على أن يكون البحث المقدم إلى المسابقة بإحدى اللغتين: العربية أو الإنجليزية، وألا يكون البحث قد سبق تقديمه لنيل درجة علمية وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه لمسابقة أخرى مع تقديم كل متسابق إقرارًا كتابيًا بذلك، وألا يكون المتقدم للمسابقة قد فاز بإحدى الجوائز الثلاث الأولى في المسابقات الماضية للجنة عن ثلاث سنوات سابقة، وأن يكون مقدم البحث حاصلًا على الثانوية الأزهرية أو الثانوية العامة على الأقل، وأن يكشف البحث عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في موضوع المسابقة، فضلا عن التوثيق العلمي لمادة البحث من ناحيتي تفسير الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية المستشهد بهما.

كما حددت اللجنة بعض الشروط الأخرى كأن يقدم البحث (Word file) بحجم خط (14) للمتن، و(16) للعناوين، وألا تقل عدد صفحاته عن مائة صفحة ولا تزيد على مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير، ويقدم المتسابق رفق كل بحث ملخصًا له لا يقل عن عشر صفحات ولا يزيد على عشرين صفحة بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتسابق، والـ (C.D) الخاص بالبحث للمتسابق، كما يقدم البحث وملخصه من ثلاث نسخ إلى أمانة لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه وذلك بمقرها الكائن بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر.

وفيما يتعلق بجوائز المسابقة أوضحت اللجنة أنه تمنح جوائز مالية قيمتها خمسة وستون ألف جنيه (65.000) لعدد (18) ثمانية عشر فائزًا على الوجه الآتي: 1- 15000 [خمسة عشر ألف جنيه] للفائز الأول. 2- 10000 [عشرة آلاف جنيه] للفائز الثاني. 3- 5000 [خمسة آلاف جنيه] للفائز الثالث. - وتمنح (5) خمس جوائز تقديرية بواقع (3000) ثلاثة آلاف جنيه للجائزة الواحدة. - كما تمنح [10] عشر جوائز تشجيعية بواقع [2000] ألفي جنيه للجائزة الواحدة وسوف تمنح اللجنة جميع الفائزين شهادات تقدير.

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