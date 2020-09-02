"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء مركز الورش والخدمات بجامعة بني سويف

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز الورش والخدمات الإنتاجية، ونادي نقطة تأثير إيجابية، كوحدات ذات طابع خاص بالجامعة، مع اعتماد اللوائح المالية والإدارية، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من فكرة النادي هو المساهمة في تطوير ورفع كفاءة الكوادر الشبابية والمجتمعية، وإقامة تحالفات استراتيجية مع المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة، من خلال تقديم حزمة من الدورات والبرامج التدريبية والملتقيات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات لتطوير إمكانيات الشباب، ومفاتيح صناعة النجاح، والتأهيل الوظيفي، بالإضافة إلى مهارات اجتياز المقابلة الشخصية، ودورات متخصصة عن البورصة والمحاسبة ومهارات اللغة الإنجليزية. 

وأشار، إلى أن الهدف من إنشاء الورش الجديدة ومراكز الإنتاج والخدمات الطلابية هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى خدمة المجتمع المحيط بالجامعة، بما يعود بالنفع في العديد من المجالات، ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويزيد من الموارد المالية للجامعة.

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