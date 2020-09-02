بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة0.52%

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:29 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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انهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسراً 7.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 984.9 ألف درهم.

وهبط بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 35.83% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.95%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.7%، وكذلك هبط سهمي إنوفست وزين البحرين بنسبة 9.82%، 0.98%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.88% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.18%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.90%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%.
 
بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.09% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.69%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.19%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، وكذلك ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%.
 

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