برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
اقترب مسئولو فريق برشلونة الإسباني من حسم صفقة نارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل مع المدرب الهولندي رونالد كومان.


وأبدى رونالد كومان رغبته في التعاقد مع فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول في الميركاتو الصيفي، حيث يرى بأنه سيكون تدعيمًا قويًا للنادي الكتالوني.


وينتهي عقد فينالدوم مع فريق ليفربول في صيف موسم 2021 القادم.


وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن فينالدوم وافق على الانضمام إلى البارسا، وان تلك الصفقة لن تكلف برشلونة أكثر من 20 مليون يورو.

أخبار تهمك

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعة الا ربع

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ ساعة

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ أقل من ساعتين

نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

منذ 42 دقيقة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور)

منذ أقل من ساعة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مهاجم تشيلسي السابق: محمد صلاح سيرحل قريبًا عن ليفربول

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ 36 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

11:34 ص

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب