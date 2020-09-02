برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

اقترب مسئولو فريق برشلونة الإسباني من حسم صفقة نارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل مع المدرب الهولندي رونالد كومان.









وأبدى رونالد كومان رغبته في التعاقد مع فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول في الميركاتو الصيفي، حيث يرى بأنه سيكون تدعيمًا قويًا للنادي الكتالوني.









وينتهي عقد فينالدوم مع فريق ليفربول في صيف موسم 2021 القادم.









وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن فينالدوم وافق على الانضمام إلى البارسا، وان تلك الصفقة لن تكلف برشلونة أكثر من 20 مليون يورو.