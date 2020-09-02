ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد خسائر 4 جلسات متتالية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
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استهلت الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع اليوم بعد أن تكبدت خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، فيما انتعشت أسهم قطاع الإعلام والترفيه من خسائر كبيرة سجلتها في الجلسة السابقة، وفقا لـ"رويترز".


وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن خسر أكثر من 2 في المائة على مدى الجلسات الأربع الماضية.


وأدت بيانات اقتصادية معتدلة وغياب تقدم واضح في مكافحة جائحة فيروس كورونا لإبقاء المؤشر في نطاق ضيق منذ يونيو.


وارتفعت أسهم قطاع الإعلام نحو 1.6 في المائة بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.


وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على نحو غير متوقع في يوليو، مما يشير إلى أن إنفاق الأسر بأكبر اقتصاد في أوروبا ما زال يعاني جراء فيروس كورونا. لكن الأسهم الألمانية صعدت بأكثر من واحد في المائة.


وارتفع سهم بارات ديلفوبمنتس، أكبر شركة بريطانية لبناء المنازل، بأكثر من 5 في المائة بعد أن أشارت إلى تحسن في المبيعات الآجلة على الرغم من إعلانها عن انخفاض بنحو 30 في المائة في لإيرادات السنوية وعمليات استكمال المنازل.

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